В Кульсары задержали подозреваемого в убийстве семилетней девочки

Тело семилетней девочки, которая пропала накануне, обнаружили в Кульсары в ночь на 6 июня, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, родители заявили о пропаже дочери вечером 5 июня.

"Девочка 2018 года рождения ушла из дома около 12:00 и не вернулась. В 21:28 ее родители обратились в полицию", – рассказали правоохранители.

Тело ребенка обнаружили в Курсайском канале. По подозрению в убийстве незамедлительно задержали 36-летнего жителя Кульсары. Сейчас он находится в ИВС под арестом, который санкционировал суд.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Его ход находится на особом контроле начальника областного Департамента полиции.

5 июня 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата. Главный фигурант дела Абзал Шынасыл осужден на 23 года, остальные лишены свободы от 1,6 года до 20 лет.