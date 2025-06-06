#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
510.19
582.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
510.19
582.79
6.46
Происшествия

В Кульсары задержали подозреваемого в убийстве семилетней девочки

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 06.06.2025 14:36 Фото: Zakon.kz
Тело семилетней девочки, которая пропала накануне, обнаружили в Кульсары в ночь на 6 июня, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента полиции Атырауской области, родители заявили о пропаже дочери вечером 5 июня.

"Девочка 2018 года рождения ушла из дома около 12:00 и не вернулась. В 21:28 ее родители обратились в полицию", – рассказали правоохранители.

Тело ребенка обнаружили в Курсайском канале. По подозрению в убийстве незамедлительно задержали 36-летнего жителя Кульсары. Сейчас он находится в ИВС под арестом, который санкционировал суд.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Его ход находится на особом контроле начальника областного Департамента полиции.

5 июня 2025 года в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу огласили приговор по делу об убийстве Шерзата Полата. Главный фигурант дела Абзал Шынасыл осужден на 23 года, остальные лишены свободы от 1,6 года до 20 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Его состояние вызывало беспокойство: карагандинца сняли с балкона девятого этажа
Происшествия
13:30, Сегодня
Его состояние вызывало беспокойство: карагандинца сняли с балкона девятого этажа
Более 500 спасенных жизней: в МЧС показали кадры работы Республиканского оперативно-спасательного отряда
Происшествия
11:47, Сегодня
Более 500 спасенных жизней: в МЧС показали кадры работы Республиканского оперативно-спасательного отряда
В Астане провели операцию по спасению кошки
Происшествия
10:32, Сегодня
В Астане провели операцию по спасению кошки
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: