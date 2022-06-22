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Иван Дорн в Алматы: как выгодно приобрести билеты

фестиваль билеты Фото: Parimatch
В эту субботу состоится самый заряженный летний фестиваль «Юность by Parimatch». Хедлайнером мероприятия станет Иван Дорн при поддержке популярных местных исполнителей. Читайте дальше, чтобы узнать, как получить гарантированные билеты.

Фестиваль современной музыки «Юность» празднует пятилетний юбилей. В честь такого события, организаторы вместе с генеральным партнером Parimatch подготовили настоящее шоу для жителей и гостей Алматы.

Гостей ждет зажигательные выступления Ивана Дорна и казахстанских музыкантов. Также на сцене выступит новая звезда на небосводе современной музыки — победитель конкурса талантов «Юность». Концерт ежегодно посещает более 5000 человек, поэтому билеты расходятся быстро.

В этот раз часть билетов можно получить практически бесплатно благодаря генеральному партнеру Parimatch.

Как получить гарантированный билет:

  • зарегистрируйтесь на сайте Parimatch;

  • заряжайте на любой вид спорта от 3000 тенге;

  • получайте билет на концерт.

Приходите с билетом в бар Offtop 25 июня в 19:00 и получайте незабываемые эмоции.

Анастасия Московчук
Интересное Алматы
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