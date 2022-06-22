Иван Дорн в Алматы: как выгодно приобрести билеты
Фестиваль современной музыки «Юность» празднует пятилетний юбилей. В честь такого события, организаторы вместе с генеральным партнером Parimatch подготовили настоящее шоу для жителей и гостей Алматы.
Гостей ждет зажигательные выступления Ивана Дорна и казахстанских музыкантов. Также на сцене выступит новая звезда на небосводе современной музыки — победитель конкурса талантов «Юность». Концерт ежегодно посещает более 5000 человек, поэтому билеты расходятся быстро.
В этот раз часть билетов можно получить практически бесплатно благодаря генеральному партнеру Parimatch.
Как получить гарантированный билет:
зарегистрируйтесь на сайте Parimatch;
заряжайте на любой вид спорта от 3000 тенге;
получайте билет на концерт.
Приходите с билетом в бар Offtop 25 июня в 19:00 и получайте незабываемые эмоции.