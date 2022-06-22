Руслан Турганалы получил должность в Администрации президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в тексте документа.

Руслан Турганалы родился в 1986 году в Жамбылской области. В 2008 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2016 году –Университет Ноттингема по программе «Болашак». По специальности – бакалавр международного права, магистр государственной политики.

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