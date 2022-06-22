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Руслан Турганалы получил должность в Администрации президента РК

Руслан Турганалы получил должность в АП РК Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК, передает Zakon.kz.

Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в тексте документа.

Руслан Турганалы родился в 1986 году в Жамбылской области. В 2008 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2016 году –Университет Ноттингема по программе «Болашак». По специальности – бакалавр международного права, магистр государственной политики.

Трудовой стаж:

  • в 2009-2011 годах работал в должности эксперта Департамента законодательства, главного эксперта Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК;

  • в 2011 году принят на работу экспертом Государственно-правового отдела Администрации президента РК, где занимал должности консультанта и инспектора;

  • в 2016-2018 годах работал инспектором, заведующим сектором Отдела государственной службы и кадровой политики;

  • в 2018-2019 годах возглавлял Департамент по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК;

  • в июне 2019 года назначен на должность заведующего сектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК;

  • с июля 2021 года – заместитель заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК.

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