Руслан Турганалы получил должность в Администрации президента РК
Соответствующий документ опубликовали на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Турганалы Руслан Мухтарулы назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в тексте документа.
Руслан Турганалы родился в 1986 году в Жамбылской области. В 2008 году окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, в 2016 году –Университет Ноттингема по программе «Болашак». По специальности – бакалавр международного права, магистр государственной политики.
Трудовой стаж:
в 2009-2011 годах работал в должности эксперта Департамента законодательства, главного эксперта Департамента подзаконных актов Министерства юстиции РК;
в 2011 году принят на работу экспертом Государственно-правового отдела Администрации президента РК, где занимал должности консультанта и инспектора;
в 2016-2018 годах работал инспектором, заведующим сектором Отдела государственной службы и кадровой политики;
в 2018-2019 годах возглавлял Департамент по работе с человеческими ресурсами Министерства национальной экономики РК;
в июне 2019 года назначен на должность заведующего сектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК;
с июля 2021 года – заместитель заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации президента РК.