Ракымжан Ерназар получил руководящую должность в Администрации президента

2 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев сменил заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, распоряжением главы государства Ерназар Ракымжан Серикбайулы назначен заведующим Отделом социально-экономической политики Администрации президента Республики Казахстан.

Другим распоряжением глава государства освободил от этой должности Айдына Кульсеитова. Он занимал ее с 1 сентября 2023 года.

Ракымжан Ерназар родился в 1988 году. В 2010 году окончил Казахстанско-Британский Технический Университет (степень бакалавра); в 2011 году получил степень магистра техники и технологии.

С 2011 по 2016 гг. – работал на различных должностях по аналитическому направлению в АО "Национальное агентство по технологическому развитию".

С 2016 по 2018 гг. был директором Центра стратегических проектов АО "Казахстанский институт развития индустрии".

С 2018 по 2020 гг. – руководитель программы "Стратегических исследований и прогнозирования" Корпоративного фонда "Институт мировой экономики и политики" при Фонде первого президента РК.

С 2020 по 2023 гг. занимал должность заместителя заведующего Отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан.

С августа 2023 года был заведующим Отделом стратегического планирования Администрации президента. Последняя должность – заместитель заведующего Отделом социально-экономической политики Администрации президента.