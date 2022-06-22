В Костанайской области в рамках госпрограммы «Нұрлы жер» будет сдано более четырех тысяч квартир

Это порядка 450,5 тыс. кв. м жилья. Об этом заявил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов во время брифинга в службе центральных коммуникаций при президенте РК, где рассказал о социально-экономическом развитии региона.

В целом, по его словам, по темпам ввода жилья область занимает 8 место по республике.

С начала года уже введено 169,1 тыс. квадратов жилья, по сравнению с прошлым годом рост составил 3,4%, – отметил глава региона. – На 16,7% выросли инвестиции в жилищное строительство.

Также аким области обратил внимание, что проводится системная работа по обеспечению населения качественной питьевой водой.

Фото: пресс-служба акимата Костанайской области

Он уточнил, что в 2022 году в рамках программ «Нұрлы жер» и «Ауыл Ел бесігі» на реализацию 48 проектов по водоснабжению и водоотведению на эти цели выделено 20 млрд тенге.

По этим проектам впервые будут подключены к центральной системе водоснабжения 14 сел, реконструированы системы водоснабжения пяти населенных пунктов.

При этом доступ к услугам водоснабжения по сельскому населению увеличится с 74,9% до 87,2%.