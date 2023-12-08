В Атырау до конца года будут сданы в пользование шесть детских садов

Об этом рассказал аким Атырауской области Серик Шапкенов на брифинге в Службе центральных коммуникаций при президенте РК. В целом, с начала года в регионе сданы в пользование три детских сада.

До конца года 6 детских садов откроют свои двери для 1740 малышей.



"С вводом в эксплуатацию этих детских садов количество детей, охваченных дошкольным образованием, увеличится с 82 до 87%. Дополнительным образованием в области в 72 организациях охвачены 49 258 детей. В специальном образовании нуждаются 6153 ребенка, из них 4071 – школьного возраста, 2082 – дошкольного возраста. В области действуют 25 кабинетов инклюзивного образования, еще 4 кабинета будут открыты в текущем году. Также в области функционируют психолого-педагогический коррекционный кабинет при школе №42 и психолого-медико-педагогическая консультация №2". Серик Шапкенов

Также в регионе активно ведется строительство новых школ. В текущем году сданы в пользование 10 школ на 12 340 ученических мест.





"До конца года будет открыта еще одна школа на 1200 мест. Кроме того, в рамках Нацпроекта "Комфортная школа" начато строительство 9 школ на 15 600 ученических мест. В 2024 году планируется начать строительство 3 школ на 9200 мест и завершить их в 2025 году. Кроме того, в 2024-2025 годах на средства из местного бюджета будет проведена реконструкция 50 школ. В текущем году капитальный ремонт был проведен в 3 школах. До конца года завершится капремонт в шести школах", – сообщил Серик Шапкенов.