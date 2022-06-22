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Токаев принял акима новообразованной Абайской области

встреча в Акорде Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев принял акима Абайской области Нурлана Уранхаева, который представил информацию о текущей ситуации в новообразованной области, передает Zakon.kz.
Нурлан Уранхаев рассказал о предстоящей работе по увеличению сельскохозяйственного потенциала региона, обеспечению теплоснабжением местного населения, строительству ТЭЦ-3, социальных объектов, в том числе школ и больниц, а также дорог. По его словам, одна из приоритетных задач – восстановление инфраструктуры области.Пресс-служба президента РК

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев поручил системно решать вопросы по восстановлению и развитию региона.

Ранее президент принял нового акима Алматинской области.

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Динара Халдарова
Область Абай Уранхаев Нурлан Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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