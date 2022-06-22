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Акимат помог жильцам выбить деньги из недобросовестного застройщика в Усть-Каменогорске

Акимат, выбить деньги из застройщика Фото: пресс-служба акимата Усть-Каменогорска
Дом по улице Момышулы, 14 был сдан в эксплуатацию в 2010 году. А в 2021-м одна из его стен дала трещину. Дом строила частная компания без участия акимата, а гарантийные сроки давно прошли. Жильцы при поддержке городских властей отстояли свои интересы в суде, сообщает Zakon.kz.

Заказчиком строительства дома была Казахстанская ипотечная компания. Ныне она переименована в Казахстанскую жилищную компанию. Она же получила деньги от продажи квартир. Когда в 2021 году проблемы с качеством приняли острый характер, компания заняла довольно пассивную позицию, подчеркивая, что гарантийные сроки закончились и никаких обязательств к жильцам у нее больше нет.

Жители, которым грозила утрата крова, не знали, к кому обратиться. Естественно, в первую очередь они отправились в акимат Усть-Каменогорска. По сути, городская администрация не относилась к проблемному дому, что называется, «никаким боком».

Дом строил частник, принимал и вводил в эксплуатацию тоже он, а больше десяти лет там жили люди, которые добровольно купили эти квартиры. Но мы не могли бросить этих людей просто так. Впереди была зима, и нужно было что-то делать. Аким города Усть-Каменогорск Жаксылык Омар

С первых дней по поручению Жаксылыка Омара была создана рабочая группа, целью которой стало вернуть гражданам комфортные условия проживания. Ремонтировать частный дом за счет городского бюджета было нельзя. Оставался один вариант – судиться с КЖК.

Мы знали, что процесс может затянуться и, скорее всего, жителям придется зимовать в аварийном доме. Так и случилось. Наши коммунальные службы приняли все посильные меры, чтобы жильцы максимально комфортно перенесли холода. Замакима города Усть-Каменогорска Денис Федченко

Параллельно продолжались судебные тяжбы. При поддержке акимата и привлеченной им организации по защите прав потребителей жители дома смогли успешно пройти все этапы юридических разборок. В доме было сформировано ОСИ, создан специальный счет для хранения денег на ремонт. Разработан проект ремонтных работ.

Добиться понимания от руководства КЖК поначалу тоже было непросто.

Мы постоянно пытались вывести руководство компании на компромисс. Переговоры с ними несколько раз проводил аким ВКО Даниал Кенжетаевич Ахметов. Это помогло в том, чтобы нынешнее руководство компании осознало проблемность ситуации. Мы на самом деле благодарны и им за то, что они не стали затягивать суды еще дальше. Аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар

В итоге в рамках медиативного соглашения Казахстанская жилищная компания перечислила жильцам на специальный счет 300 миллионов тенге. Эти средства должны использоваться на ремонт аварийного дома. Жильцы уже определили компанию-исполнителя, и она приступила к работам. По словам строителей, времени, чтобы привести дом в порядок до нового отопительного сезона, у них вполне достаточно.

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