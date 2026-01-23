#Казахстан в сравнении
События

Экс-помощник президента Канат Шарлапаев стал главой НПП "Атамекен"

Канат Шарлапаев, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 11:33 Фото: akorda.kz
Новым председателем президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" стал Канат Шарлапаев. На этом посту он сменил Раимбека Баталова, сообщает Zakon.kz.

Нового главу НПП "Атамекен" сегодня, 23 января 2026 года, избрали на съезде нацпалаты.

Должность председателя президиума Национальной палаты предпринимателей с февраля 2022 года занимал Раимбек Баталов.

Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года в Саратовской области РФ. Окончил Саратовский социально-экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", Cranfield School of Management в Великобритании (магистр, специальность "Финансы и управление").

Трудовую деятельность начал в 2006 году в инвестбанке "Сити" (Великобритания, Чехия), где проработал до 2015 года.

С 2015 по 2020 год занимал различные должности в "Ситибанк Казахстан" и "Ситибанк Россия". В 2020-2022 годах работал региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).

С февраля 2022 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

С 4 сентября 2023 года руководил Министерством промышленности и строительства РК.

25 января 2025 года он получил новую должность, возглавив Федерацию регби. А 28 февраля президент назначил Каната Шарлапаева своим помощником.

25 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев освободил Каната Шарлапаева от должности помощника президента РК.

Новость дополняется...

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
