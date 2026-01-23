Экс-помощник президента Канат Шарлапаев стал главой НПП "Атамекен"
Нового главу НПП "Атамекен" сегодня, 23 января 2026 года, избрали на съезде нацпалаты.
Должность председателя президиума Национальной палаты предпринимателей с февраля 2022 года занимал Раимбек Баталов.
Канат Шарлапаев родился 9 июля 1981 года в Саратовской области РФ. Окончил Саратовский социально-экономический университет по специальности "Бухгалтерский учет и аудит", Cranfield School of Management в Великобритании (магистр, специальность "Финансы и управление").
Трудовую деятельность начал в 2006 году в инвестбанке "Сити" (Великобритания, Чехия), где проработал до 2015 года.
С 2015 по 2020 год занимал различные должности в "Ситибанк Казахстан" и "Ситибанк Россия". В 2020-2022 годах работал региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы инвестбанка "Сити" (ОАЭ).
С февраля 2022 года занимал должность председателя правления, члена совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
С 4 сентября 2023 года руководил Министерством промышленности и строительства РК.
25 января 2025 года он получил новую должность, возглавив Федерацию регби. А 28 февраля президент назначил Каната Шарлапаева своим помощником.
25 сентября 2025 года Касым-Жомарт Токаев освободил Каната Шарлапаева от должности помощника президента РК.
