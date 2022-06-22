Задержан бывший зампредседателя КНБ Дархан Дильманов
Фото: gov.kz
В Комитете национальной безопасности Казахстана предоставили информацию о задержании бывших руководителей Пограничной службы КНБ, передает Zakon.kz.
22 июня в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица.Пресс-служба КНБ РК
В ведомстве отметили, что «иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит».
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