Задержан бывший зампредседателя КНБ Дархан Дильманов

В Комитете национальной безопасности Казахстана предоставили информацию о задержании бывших руководителей Пограничной службы КНБ, передает Zakon.kz.

22 июня в рамках проводимого Комитетом национальный безопасности досудебного расследования по фактам злоупотребления властью, выявленных на пограничных постах казахстанско-китайской границы, задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывшие заместитель председателя КНБ – директор Пограничный службы генерал-лейтенант Дильманов Д.А., начальник отдела пограничного контроля «Нур Жолы» ДПС по Алматинской области майор Н. Арысбаев и другие лица. Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве отметили, что «иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит».