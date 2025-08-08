#АЭС в Казахстане
События

Бывший глава Погранслужбы КНБ вышел на свободу

Дархан Дильманов, Погранслужба, свобода, срок , фото - Новости Zakon.kz от 08.08.2025 13:12 Фото: gov.kz
Бывший руководитель Пограничной службы Комитета национальной безопасности Казахстана Дархан Дильманов вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 августа сообщили в Комитете уголовно-исполнительной системы (КУИС).

"Указанный в запросе осужденный отбывал наказание в учреждении уголовно-исполнительной системы согласно приговору суда. Освобожден в связи с полным отбытием срока наказания, назначенного судом", – рассказали в ведомстве. 

Дархан Дильманов был осужден в декабре 2023 года. Он и другие должностные лица обвинялись в злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, и в получении взятки в крупном размере (ст. 28 ч. 3, 5, ст. 450 ч. 2, ст. 366 ч. 3 п. 1, 2 и 4 УК РК). Он получил четыре года лишения свободы. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
