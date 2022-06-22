Ситуация в Украине: семь шагов на пути в ЕС и внешний долг России

Украина планирует выполнить семь шагов на пути к членству в ЕС до конца года — вице-премьер Ольга Стефанишина.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, устанавливающий временный порядок выплат по внешнему валютному госдолгу. Обязательства по государственным еврооблигациям будут считаться исполненными после оплаты в рублях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация британских изданий The Guardian и The Independent о подготовке массовой мобилизации в России – «чистые фейки».

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении Google за повторное неудаление запрещенных материалов.

Украина требовала, чтобы Грузии не предоставляли статус кандидата в члены ЕС, заявил премьер республики Ираклий Гарибашвили.

Будем поддерживать Украину финансово и оружием до тех пор, пока она в этом нуждается — канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Правительство ФРГ призывает Москву не реализовывать заявленные Россией контрмеры в отношении Литвы, прекратившей транзит подпавших под санкции товаров через ее территорию в Калининград.