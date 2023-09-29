Ситуация в Украине: США не поддержали сокращение помощи, Киев согласен только на полноправное членство в ЕС
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Палата представителей США не поддержала сокращение военной помощи Украине. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив, сообщает Zakon.kz.
- США приступили к специализированной языковой подготовке украинских пилотов, которых в дальнейшем планируется обучать управлению американскими истребителями F-16 – заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
- Запад использует конфликт в Украине для попыток дестабилизации ситуации в России, это недопустимо – глава МИД Никарагуа.
- Палата представителей США не поддержала сокращение военной помощи Украине.
- Генштаб ВС РФ заявил, что не планирует проводить дополнительную мобилизацию.
- Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив, которые рассматривает Запад – Politico.
- Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможности возвращения бойцов ЧВК "Вагнер" к участию в конфликте.
- Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ и ряд закрытых мероприятий – Кремль.
- Граждане Украины смогут въезжать в РФ и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта – указ Путина.
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