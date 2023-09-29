Ситуация в Украине: США не поддержали сокращение помощи, Киев согласен только на полноправное членство в ЕС

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Палата представителей США не поддержала сокращение военной помощи Украине. Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив, сообщает Zakon.kz.

США приступили к специализированной языковой подготовке украинских пилотов, которых в дальнейшем планируется обучать управлению американскими истребителями F-16 – заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.



Запад использует конфликт в Украине для попыток дестабилизации ситуации в России, это недопустимо – глава МИД Никарагуа.

Палата представителей США не поддержала сокращение военной помощи Украине.

Генштаб ВС РФ заявил, что не планирует проводить дополнительную мобилизацию.

Украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что Киев согласен только на полноправное членство в ЕС и не приемлет альтернатив, которые рассматривает Запад – Politico.

Песков переадресовал в Минобороны вопрос о возможности возвращения бойцов ЧВК "Вагнер" к участию в конфликте.

Путин проведет совещание с членами Совбеза РФ и ряд закрытых мероприятий – Кремль.

Граждане Украины смогут въезжать в РФ и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта – указ Путина. Читайте также Улицы Нью-Йорка затопило после дождя В Армению въехали 93 тысяч переселенцев из Карабахa Во Франции вывозят бездомных из Парижа из-за подготовки к Олимпийским играм

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