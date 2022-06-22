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Эмбер Херд напишет книгу о своем браке с Джонни Деппом

Напишет книгу о браке с Джонни Деппом Фото: Instagram/amberheard
Американская актриса Эмбер Херд решила изложить историю своих отношений с бывшим мужем в книге, сообщает Zakon.kz.

Она уже анонсировала, что книга будет содержать «откровенные подробности» брака актрисы с Деппом, пишет NY Post.

Сейчас звезда ведет переговоры о написании книги, поскольку считает свою карьеру в Голливуде законченной и ей нечего терять, поэтому она хочет рассказать все, говорит инсайдер, близкий к знаменитости.

В 2018 году звезда «Аквамена» опубликовала статью в газете The Washington Post, в которой, не называя Деппа по имени, представляла себя жертвой домашнего насилия. Актер решил, что обвинения бывшей жены вылились в то, что он лишился ролей, потребовал 50 миллионов долларов в качестве компенсации. Эмбер Херд подала встречный иск, но уже на 100 миллионов.

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«Я не виню судей»: Эмбер Херд прокомментировала проигрыш Джонни Деппу

В начале июня Джонни Депп выиграл дело против Эмбер Херд. Присяжные признали ее виновной в клевете.

Ранее, выступая в своем первом публичном интервью после проигрыша в суде, Херд говорила, что она «боится» рассказывать свою версию истории. Она также назвала травлю в свою сторону в сети несправедливой, призвав критиков сдерживать гнев, даже если те считают, что она лжет.

Элейн Бредехофт, выступавшая в качестве адвоката Эмбер Херд во время судебного процесса актрисы с Джонни Деппом, рассказала, что у Херд нет возможности выплатить назначенную судом компенсацию.

Точная сумма гонорара, который Херд получит за издание книги, не разглашается. Как сообщает издание, речь идет о многомиллионном контракте.

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