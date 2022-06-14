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«Я не виню судей»: Эмбер Херд прокомментировала проигрыш Джонни Деппу

суд, Эмбер Херд, Джонни Депп, комментарий Фото: Instagram/amberheard
Американская актриса Эмбер Херд впервые прокомментировала громкий судебный процесс с Джонни Деппом. Она уверена, что победа экс-супруга была нечестной, но считает его прекрасным актером, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено на сайте «Пятого канала», актриса призналась, что понимает, почему присяжные прониклись симпатией к ее экс-супругу.

Мне все равно, что обо мне думают окружающие. Я не виню судей. Как они могли принять верное решение, когда они более трех недель слушали купленных свидетелей? Джонни Депп – фантастический актер. Люди думают, что знают его.Эмбер Херд

Кроме того, она назвала травлю в свою сторону в Сети несправедливой.

Стоит отметить, что сейчас опубликован лишь анонс: само интервью выйдет в эфир 17 июня.

По данным издания gazeta.ru, программа была снята еще 9 июня в Нью-Йорке в обстановке строгой секретности.

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Напомним, за судебным разбирательством между Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир. Бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии и манипуляциях. В итоге, Эмбер Херд признали виновной в клевете на своего бывшего мужа Джонни Деппа.

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Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.

Анастасия Московчук
США
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