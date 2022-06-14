«Я не виню судей»: Эмбер Херд прокомментировала проигрыш Джонни Деппу
Как отмечено на сайте «Пятого канала», актриса призналась, что понимает, почему присяжные прониклись симпатией к ее экс-супругу.
Мне все равно, что обо мне думают окружающие. Я не виню судей. Как они могли принять верное решение, когда они более трех недель слушали купленных свидетелей? Джонни Депп – фантастический актер. Люди думают, что знают его.Эмбер Херд
Кроме того, она назвала травлю в свою сторону в Сети несправедливой.
Стоит отметить, что сейчас опубликован лишь анонс: само интервью выйдет в эфир 17 июня.
По данным издания gazeta.ru, программа была снята еще 9 июня в Нью-Йорке в обстановке строгой секретности.
Напомним, за судебным разбирательством между Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир. Бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии и манипуляциях. В итоге, Эмбер Херд признали виновной в клевете на своего бывшего мужа Джонни Деппа.
Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма «Ромовый дневник». Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.