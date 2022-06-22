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МИД РК выразил соболезнование народу Афганистана

Сооблезнование народу Афганистана Фото: gov.kz
Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнование народу Афганистана в связи с гибелью людей из-за сильного землетрясения в провинциях Пактика и Хост, сообщает Zakon.kz.

Разделяем скорбь афганского народа по многочисленным человеческим жертвам разрушительного землетрясения на востоке Афганистана, - говорится в сообщении ведомства.

От имени народа и руководства Казахстана выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавшим от этой стихии. Желаем скорейшего восстановления и возобновления нормальной жизнедеятельности. Пресс-служба МИД РК

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