МИД РК выразил соболезнование народу Афганистана

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Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнование народу Афганистана в связи с гибелью людей из-за сильного землетрясения в провинциях Пактика и Хост, сообщает Zakon.kz.