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МИД Китая выразил соболезнования народу Ирана

Китай, Казахстан, МИД , фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 12:19 Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина
Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И во время официального визита в Казахстан 20 мая выразил соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента и министра иностранных дел, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал министр иностранных дел Китая, в Казахстане во время переговоров узнали, что Иран официально подтвердил гибель президента Ибрахима Раиси и министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна при крушении вертолета.

"Китайская сторона выражает глубокую скорбь в связи с этим. Выражаем искреннее сочувствие родным, правительству Ирана и его народу. Президент Раиси и министр Абдоллахиян делали важный вклад в развитие китайско-иранских отношений и дружеское сотрудничество в регионе. После аварии китайская сторона активно предоставила помощь в спасательной работе. Мы готовы предоставить все необходимое иранской стороне", – сказал Ван И. 

Он уверен, что иранское правительство и народ смогут преодолеть это трудное время. 

Подтверждение гибели президента и министра иностранных дел Ирана в катастрофе было получено 20 мая 2024 года.

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