Парламент Болгарии вынес вотум недоверия правительству

Болгарские парламентарии выразили вотум недоверия правительству премьер-министра Кирила Петкова, сообщает Zakon.kz.

За вотум недоверия проголосовали 123 депутата, против – 116. Согласно законодательству, для одобрения инициативы было достаточно голосов 121 парламентария, передает болгарское национальное телевидение (Bnt).

Инициаторами такого шага стали депутаты партии ГЕРБ во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым. Подчеркивается, что после консультаций к предложению присоединились другие оппозиционные фракции — «Возрождение», «Есть такой народ» и «Движение за права и свободы» (ДПС).

По мнению депутатов, Петков не справился с ростом инфляции и не выполнил своего обещания победить коррупцию в Болгарии. Они заявляют о галопирующей инфляции, из-за которой граждане страны потеряли около 15 миллиардов левов (восьми миллиардов долларов). Из-за сложившейся ситуации свои посты ранее покинули министр энергетики и глава МИД.