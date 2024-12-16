#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
522.49
547.88
5.06
Мир

Парламент выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу

Парламент выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 21:18 Фото: bundesregierung.de/Guido Bergmann
Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deutsche Welle, в понедельник, 16 декабря, по итогам поименного голосования 394 депутата проголосовали против доверия правительству Шольца, 207 поддержали его, а 116 воздержались.

Инициативу о недоверии поддержали представители крупнейшей оппозиционной фракции — блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Свободной демократической партии (СвДП), вышедшей из состава правящей коалиции. Также против доверия выступили депутаты Левой партии, популистского Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и партии "Альтернатива для Германии".

Вотум недоверия был необходим для подготовки к возможным досрочным выборам в бундестаг. Согласно Основному закону Германии, после вынесения вотума недоверия канцлер может обратиться к президенту страны с просьбой о роспуске парламента. Олаф Шольц уже направил соответствующее обращение федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Президент может распустить парламент, если посчитает, что создание стабильного правительства невозможно. Согласно законодательству, у главы государства есть до 21 дня для принятия решения, однако он может сделать это и немедленно.

Выступая перед голосованием, Шольц подчеркнул, что вопрос доверия выходит за пределы парламента. "Сегодня я адресую вопрос доверия всем избирателям", — заявил он. 

Теперь Германия готовится к дальнейшим политическим шагам, которые могут привести к досрочным выборам и формированию нового состава бундестага.

Ранее сообщалось, что низкие рейтинги канцлера ФРГ Олафа Шольца заставили Социал-деморатическую партию Германии рассмотреть вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в парламент в 2025 году. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Поделиться новостью
Читайте также
Башар Асад объяснил причины своего отъезда в Россию
Мир
20:12, Сегодня
Башар Асад объяснил причины своего отъезда в Россию
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: