Парламент выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу

Бундестаг выразил вотум недоверия канцлеру Германии Олафу Шольцу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Deutsche Welle, в понедельник, 16 декабря, по итогам поименного голосования 394 депутата проголосовали против доверия правительству Шольца, 207 поддержали его, а 116 воздержались.

Инициативу о недоверии поддержали представители крупнейшей оппозиционной фракции — блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также Свободной демократической партии (СвДП), вышедшей из состава правящей коалиции. Также против доверия выступили депутаты Левой партии, популистского Союза Сары Вагенкнехт (ССВ) и партии "Альтернатива для Германии".

Вотум недоверия был необходим для подготовки к возможным досрочным выборам в бундестаг. Согласно Основному закону Германии, после вынесения вотума недоверия канцлер может обратиться к президенту страны с просьбой о роспуске парламента. Олаф Шольц уже направил соответствующее обращение федеральному президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру.

Президент может распустить парламент, если посчитает, что создание стабильного правительства невозможно. Согласно законодательству, у главы государства есть до 21 дня для принятия решения, однако он может сделать это и немедленно.

Выступая перед голосованием, Шольц подчеркнул, что вопрос доверия выходит за пределы парламента. "Сегодня я адресую вопрос доверия всем избирателям", — заявил он.

Теперь Германия готовится к дальнейшим политическим шагам, которые могут привести к досрочным выборам и формированию нового состава бундестага.

Ранее сообщалось, что низкие рейтинги канцлера ФРГ Олафа Шольца заставили Социал-деморатическую партию Германии рассмотреть вариант исключения его из списка кандидатов на национальных выборах в парламент в 2025 году.