Убившая свою мать школьница из Актобе рассказала подробности преступления
Фото: Zakon.kz
В Актобе будут судить 16-летнего подростка, которая убила свою мать. Несовершеннолетняя рассказала подробности произошедшего, сообщает Zakon.kz.
По словам школьницы, она спрятала тело на балконе, а сама вместе с 19-летним приятелем еще несколько дней жила в той же квартире, передает КТК.
Неполная семья считалась неблагополучной. Других родственников, кроме матери, у подростка нет. Мать также воспитывалась в детдоме, а отца девочка не знает. Училась она в вечерней школе.
В Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери
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Ее приятель сейчас тоже под стражей. Недавно дело передали в суд. Других деталей убийства, в том числе и мотив, следствие пока не разглашает.
В ходе досудебного производства установлено, что о преступлении, совершенном обвиняемые сообщили лишь спустя несколько дней. Действия обвиняемых квалифицированы по части 2 стати 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан как совершение убийства группой лиц. Старший прокурор отдела прокуратуры района Алматы города Актобе Асель Утенова
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