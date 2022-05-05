В Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство», ведется следствие. Двое подозреваемых (16-летняя школьница и ее знакомый – 19-летний парень) водворены в следственный изолятор. Пресс-служба ДП Актюбинской области

Как уточнили в ведомстве, задержанные подозреваются в убийстве матери школьницы.