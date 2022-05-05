16:24 05.05.2022
В Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери
Фото: Zakon.kz
В Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери. Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, девушка и ее 19-летний знакомый водворены в следственный изолятор, передает Zakon.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство», ведется следствие. Двое подозреваемых (16-летняя школьница и ее знакомый – 19-летний парень) водворены в следственный изолятор.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Как уточнили в ведомстве, задержанные подозреваются в убийстве матери школьницы.
Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.Пресс-служба ДП Актюбинской области