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Законодательство РК
16:24 05.05.2022

В Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери

актобе, школьница, мать, убийство, полиция, комментарий Фото: Zakon.kz
В Актобе 16-летнюю школьницу подозревают в убийстве матери. Как сообщили в Департаменте полиции Актюбинской области, девушка и ее 19-летний знакомый водворены в следственный изолятор, передает Zakon.kz.
По данному факту начато досудебное расследование по ст. 99 УК РК «Убийство», ведется следствие. Двое подозреваемых (16-летняя школьница и ее знакомый – 19-летний парень) водворены в следственный изолятор.Пресс-служба ДП Актюбинской области

Как уточнили в ведомстве, задержанные подозреваются в убийстве матери школьницы.

Иная информация в рамках расследования уголовного дела разглашению не подлежит.Пресс-служба ДП Актюбинской области
Динара Халдарова
Актобе Актюбинская область
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