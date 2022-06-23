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Диетолог предупредил о риске набрать вес из-за попыток похудеть

советы врача по диете Фото: pixabay
Продукты, ускоряющие метаболизм, действительно существуют, но они могут привести не к снижению веса, а к его набору, сообщает Zakon.kz.

Пытаясь избавиться от лишнего веса, некоторые люди думают, что добиться успеха им мешает замедленный обмен веществ, сообщает радио Sputnik.

Надеясь ускорить метаболизм, они употребляют определенные продукты питания, но это ненаучный подход, отметил врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

Людям кажется, что употребление какого-то продукта может ускорить метаболизм, и они быстрее похудеют. И наоборот, что есть продукты, которые его замедляют, и они быстрее толстеют. На самом деле тема с замедлением и ускорением метаболизма с помощью еды – это ненаучно, это так не работает.Михаил Гинзбург

Продукты, ускоряющие метаболизм, действительно существуют, но они могут привести не к снижению веса, а к его набору.

Кофе ускоряет расход энергии. Еще есть специи, которые имеют схожий эффект. После приема пищи со специями немного иначе образуются молекулы, богатые энергией, из-за чего происходит потеря тепла, потеря энергии. Но кофе и специи дают незначительное ускорение расхода энергии, а при этом сильно повышают аппетит, что может привести к употреблению большего количества еды.Михаил Гинзбург

Диетолог предложил тем, кто хочет похудеть, не искать «волшебные» продукты для ускорения метаболизма, а снизить количество сладких и жирных блюд в своем рационе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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