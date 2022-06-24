Диетолог рассказала, кому опасно есть ананасы

Ананас оказывает положительное влияние на микрофлору и помогает иммунной системе. Однако при некоторых заболеваниях его употребление нужно ограничить, передает Zakon.kz.

Ананасы богаты витамином C. Это прекрасный иммуномодулятор, необходимый для формирования коллагена. А это не только тургор кожи, но и наши сосуды, связки, глаза и так далее. Он содержит много калия, который необходим для сократимости мышц, а также помогает выводить из организма излишки жидкости. Диетолог Елена Соломатина

В ананасах содержится много пищевых волокон, которые помогают «кормить» полезную микрофлору. Благодаря этому улучшается развитие сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем, пояснила диетолог, пишет «Вечерняя Москва».

В ананасе содержится один полезный фермент, отметила диетолог.

В ананасе есть бромелайн, который помогает расщеплять белки. Почему даже делают маринады с ананасом для шашлыка: это расщепляет волокна мяса и делает их более удобоваримыми. В жесткой серединке ананаса бромелайна больше. Елена Соломатина

Но даже здоровым людям стоить есть ананасы в меру, предупредила диетолог.

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Есть противопоказания: не стоит есть ананасы людям с заболеваниями ЖКТ, характеризующимися повышенной кислотностью – язвы, гастриты, колиты в стадии обострения. Лучше отказаться от ананаса при непереносимости, аллергии. Диабетикам в состоянии некомпенсированного диабета желательно не есть очень сладкие ананасы. А адекватное количество – вполне можно. Елена Соломатина