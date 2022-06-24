Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог рассказала, кому опасно есть ананасы

диетолог Фото: pixabay
Ананас оказывает положительное влияние на микрофлору и помогает иммунной системе. Однако при некоторых заболеваниях его употребление нужно ограничить, передает Zakon.kz.
Ананасы богаты витамином C. Это прекрасный иммуномодулятор, необходимый для формирования коллагена. А это не только тургор кожи, но и наши сосуды, связки, глаза и так далее. Он содержит много калия, который необходим для сократимости мышц, а также помогает выводить из организма излишки жидкости.Диетолог Елена Соломатина

В ананасах содержится много пищевых волокон, которые помогают «кормить» полезную микрофлору. Благодаря этому улучшается развитие сердечно-сосудистой, иммунной и нервной систем, пояснила диетолог, пишет «Вечерняя Москва».

В ананасе содержится один полезный фермент, отметила диетолог.

В ананасе есть бромелайн, который помогает расщеплять белки. Почему даже делают маринады с ананасом для шашлыка: это расщепляет волокна мяса и делает их более удобоваримыми. В жесткой серединке ананаса бромелайна больше.Елена Соломатина

Но даже здоровым людям стоить есть ананасы в меру, предупредила диетолог.

Новость по теме

Диетолог предупредил о риске набрать вес из-за попыток похудеть

Есть противопоказания: не стоит есть ананасы людям с заболеваниями ЖКТ, характеризующимися повышенной кислотностью – язвы, гастриты, колиты в стадии обострения. Лучше отказаться от ананаса при непереносимости, аллергии. Диабетикам в состоянии некомпенсированного диабета желательно не есть очень сладкие ананасы. А адекватное количество – вполне можно. Елена Соломатина

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Коронавирус за сутки выявили у 54 казахстанцев

Кардиолог перечислил симптомы сердечной недостаточности

Всемирная сеть здравоохранения (WHN) объявила вспышку оспы обезьян пандемией

Ирина Лукичева
Интересное
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
старость гороскоп советы
Старость – не радость: какими будут представители знаков зодиака
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
торги на бирже
Доллар подскочил сразу на 10,45 тенге
Карагандинская область, школа, аттестаты, ошибка, директор, наказание
Школьникам в Караганде выдали аттестаты с опечаткой – комментарий Управления образования
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
Бензин подорожает в некоторых регионах Казахстана
Бензин подорожает в некоторых регионах Казахстана
27 июня истекает срок уплаты налогов и платежей
27 июня истекает срок уплаты ряда налогов и платежей
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления