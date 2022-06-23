Рейтинг одобрения Байдена снизился до 36%
В опросе приняли участие 1 002 взрослых респондента из разных штатов, сообщают «Известия».
Актуальный показатель соответствует самому низкому уровню поддержки Байдена за весь его президентский срок. Ранее такие цифры были зафиксированы в мае.
Также авторы опроса отметили, что рейтинг Байдена стремительно приближается к антирекорду его предшественника, Дональда Трампа, о котором в декабре 2017 года положительно отозвались лишь 33% респондентов.
Между тем мнение демократов о политике Байдена практически не изменилось: уровень поддержки снизился на 1 пункт за прошедшую неделю и составил 73%. Число сторонников президента среди республиканцев уменьшилось с 11% до 7%.
Популярность администрации Байдена упала на фоне проблем с инфляцией и роста цен на топливо в США. Подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути.
Исследование показало, что жители Штатов пессимистично воспринимают события, происходящие в стране. При этом, согласно опубликованным данным, действия Байдена на посту лидера государства не одобряют 47% опрошенных, при этом 39% — поддерживают.