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Рейтинг одобрения Байдена снизился до 36%

рейтинг одобрения Джо Байдена Фото: pixabay
Рейтинг общественного одобрения президента США Джо Байдена планомерно снижался в течение последних четырех недель. В настоящий момент только 36% опрошенных американцев поддерживают лидера, сообщает Zakon.kz.

В опросе приняли участие 1 002 взрослых респондента из разных штатов, сообщают «Известия».

Актуальный показатель соответствует самому низкому уровню поддержки Байдена за весь его президентский срок. Ранее такие цифры были зафиксированы в мае.

Также авторы опроса отметили, что рейтинг Байдена стремительно приближается к антирекорду его предшественника, Дональда Трампа, о котором в декабре 2017 года положительно отозвались лишь 33% респондентов.

Между тем мнение демократов о политике Байдена практически не изменилось: уровень поддержки снизился на 1 пункт за прошедшую неделю и составил 73%. Число сторонников президента среди республиканцев уменьшилось с 11% до 7%.

Популярность администрации Байдена упала на фоне проблем с инфляцией и роста цен на топливо в США. Подавляющее большинство (71%) американцев считают, что США движутся по неверному пути.

Исследование показало, что жители Штатов пессимистично воспринимают события, происходящие в стране. При этом, согласно опубликованным данным, действия Байдена на посту лидера государства не одобряют 47% опрошенных, при этом 39% — поддерживают.

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