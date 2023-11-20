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Почему так сильно упал рейтинг Байдена

Почему так сильно упал рейтинг Байдена Фото: скриншот с видео
Американские СМИ заявили, что рейтинг президента Джо Байдена упал до рекордных показателей в 40%, сообщает Zakon.kz

По информации NBC как показал опрос ослабление позиций Байдена связано с войной на Ближнем Востоке. Отмечается, что даже значительная часть сторонников американского лидера не поддерживает его политику в вопросе израильско-палестинского конфликта.

Также отмечается, что согласно опросу Байден впервые отстает по рейтингу поддержки от бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа накануне выборов 2024 года.

Ранее была информация о том, что Израиль и ХАМАС при участии США близки к соглашению об освобождении заложников в обмен на пятидневное перемирие. Но после Байден заявил, что не в состоянии предсказать сроки вызволения новых заложников, удерживаемых бойцами палестинского движения ХАМАС.

Боевики ХАМАС атаковали Израиль 7 октября 2023 года. Они захватили несколько приграничных поселений, убили 1,4 тыс. человек и взяли заложников. Армия обороны Израиля вытеснила боевиков со своей территории, нанесла мощный удар по сектору Газа и взяла его в осаду. Очередное обострение конфликта между палестинцами и Израилем, который длится несколько десятилетий, уже стало самым кровопролитным за все время. 

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