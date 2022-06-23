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В Британии объявили ЧС национального масштаба из-за полиомиелита

В Британии нашли полиомиелит Фото: pixabay
Вирус полиомиелита мог попасть в канализацию от человека, который недавно привился от полиомиелита в стране, где эта болезнь все еще не уничтожена, сообщает Zakon.kz.

Британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) объявило о чрезвычайной ситуации национального масштаба после обнаружения в лондонской канализации следов вируса полиомиелита, сообщает радио Sputnik.

Полиовирус, полученный от вакцины, может распространяться, особенно в регионах, где уровень вакцинации ниже. В редких случаях он может вызывать паралич у людей, не прошедших полную вакцинацию.Эпидемиолог UKHSA Ванесса Салиба

В сообщении говорится, что несколько родственных вирусов полиомиелита были найдены в период с февраля по май на станции очистки сточных вод в пригородном районе Лондона Бектоне.

Журналисты рассказали, что вирус мог попасть в канализацию от человека, который недавно привился от полиомиелита в стране, где эта болезнь все еще не уничтожена. Например, в Пакистане, Афганистане или Нигерии.

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