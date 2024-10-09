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В Пакистане зафиксирован всплеск новых случаев полиомиелита

В Пакистане зафиксирован всплеск новых случаев полиомиелита, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2024 03:20 Фото: pixabay
Госслужащие Пакистана заявляют, что с марта в стране наблюдается всплеск новых случаев полиомиелита, что является тревожным признаком на фоне усилий правительства по искоренению этой болезни, сообщает Zakon.kz.

По информации CBS News, с марта в Пакистане наблюдается всплеск новых случаев полиомиелита, что является тревожным признаком на фоне усилий правительства по искоренению этой болезни .

По словам Анварула Хака из Национального центра чрезвычайных операций по ликвидации полиомиелита, с марта в стране зарегистрировано 32 новых случая заболевания.

Хак выразил оптимизм по поводу того, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы после того, как Пакистан начнет новую общенациональную кампанию по борьбе с полиомиелитом, которая начнется 28 октября и направлена ​​на вакцинацию 32 млн детей.

"Мы проводим совместные расследования случаев, готовимся к проведению высококачественных раундов вакцинации и предоставляем сообществам с высоким уровнем риска комплексные медицинские услуги для формирования иммунитета у детей", – сказал он.

Большинство новых случаев полиомиелита было зарегистрировано в северо-западной и юго-западной провинции Белуджистан, граничащей с Афганистаном, где правительство внезапно прекратило кампанию по вакцинации. В секторе Газа также началась масштабная вакцинация от полиомиелита.

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