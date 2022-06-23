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Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз

знаки зодиака Фото: pexels
Мощный по своей энергетике день наступит 24 июня. Произойдет редкое космическое явление — парад планет. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн выстроятся в одну линию над горизонтом, и рано утром их можно будет даже увидеть. Парад планет обещает исполнение всех желаний, передает Zakon.kz.
Помедитируйте. Если вы не умеете медитировать, просто представьте себя в самом счастливом свете: где вы живете, сколько вы зарабатываете, кто находится рядом с вами. Может, ваш супруг или супруга, может, ваши дети. Мысли становятся максимально материальными.Астролог и астропсихолог Тиана Атлас

Астролог назвала 24 июня кармическим днем. Важно оставаться максимально внимательными. События могут происходить внезапно. Особенно парад планет подействует на восемь знаков зодиака — они могут в корне изменить свою судьбу на 18 лет вперед, пишет 5-tv.ru.

Это Тельцы, Скорпионы, Водолеи и Львы, причем перемены могут быть настолько неожиданными что поначалу будет казаться, что жизнь летит вообще непонятно куда, все происходит не так, как мы привыкли. Эти знаки стабильные, они любят все контролировать, а здесь как будто бы Вселенная берет бразды правления. Тиана Атлас

По словам Тианы Атлас, в момент сомнения и страха нужно довериться судьбе. Необходимо принять все, что происходит вокруг, и постараться успокоиться. Все, что творится сейчас, — это к лучшему.

Поддержка будет для знаков: Дева, Козерог, Рак и Рыбы. Можно изменить свою жизнь за счет появления новых людей в своем окружении, может быть, за счет финансовых вложений. Бывает, что мы не замечаем этого, поэтому будьте внимательны.Тиана Атлас

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