Тамара Глоба назвала знаки зодиака, чью жизнь изменит Парад планет
И, согласно гороскопу от известного астролога Тамары Глобы, четырем знакам зодиака парад планет принесет кардинальные перемены в жизни.
Овен
Управляющая планета Марс в соединении с Юпитером принесет Овнам неожиданный прорыв в карьере. Возможно повышение по службе или предложение о смене работы с существенным увеличением дохода. Любые начинания в этот период получат мощную космическую поддержку. Будьте готовы к стремительному развитию событий и кардинальным переменам в профессиональной сфере.
Лев
Венера в благоприятном аспекте с Марсом откроет новую главу в личной жизни. Одинокие Львы встретят человека, который полностью изменит их мировоззрение. Семейных представителей знака ждет обновление отношений и второй медовый месяц. Также возможны крупные финансовые поступления из неожиданных источников.
Скорпион
Плутон в гармоничном аспекте с парадом планет принесет глубинную трансформацию. Вы получите возможность начать жизнь с чистого листа. Это может быть связано с переездом в другую страну, сменой профессии или разрывом токсичных отношений. Любые перемены в этот период пойдут вам на пользу.
Водолей
Ваша планета-управитель Уран в соединении с другими планетами спровоцирует череду судьбоносных событий. Возможно неожиданное знакомство, которое перевернет вашу жизнь, или внезапное решение проблемы, которая давно не давала покоя. Главное – быть открытым новому и не сопротивляться переменам.
Влияние парада планет будет ощущаться в течение месяца после точной даты соединения. Это время лучше всего использовать для начала новых проектов, принятия важных решений и кардинальных перемен в жизни, пишет pg12.ru.
Можно ли будет понаблюдать парад планет в Казахстане, Zakon.kz рассказала астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова.