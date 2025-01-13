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Тамара Глоба назвала знаки зодиака, чью жизнь изменит Парад планет

Тамара Глоба, знаки зодиака, Парад планет, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 17:29 Фото: freepik
21 января 2025 года произойдет редкое астрономическое явление – парад шести планет. Венера, Юпитер, Уран, Марс, Нептун и Сатурн выстроятся в одну линию. С позиции астрологов это событие создаст мощнейший энергетический поток, сообщает Zakon.kz.

И, согласно гороскопу от известного астролога Тамары Глобы, четырем знакам зодиака парад планет принесет кардинальные перемены в жизни.

Овен

Управляющая планета Марс в соединении с Юпитером принесет Овнам неожиданный прорыв в карьере. Возможно повышение по службе или предложение о смене работы с существенным увеличением дохода. Любые начинания в этот период получат мощную космическую поддержку. Будьте готовы к стремительному развитию событий и кардинальным переменам в профессиональной сфере.

Лев

Венера в благоприятном аспекте с Марсом откроет новую главу в личной жизни. Одинокие Львы встретят человека, который полностью изменит их мировоззрение. Семейных представителей знака ждет обновление отношений и второй медовый месяц. Также возможны крупные финансовые поступления из неожиданных источников.

Скорпион

Плутон в гармоничном аспекте с парадом планет принесет глубинную трансформацию. Вы получите возможность начать жизнь с чистого листа. Это может быть связано с переездом в другую страну, сменой профессии или разрывом токсичных отношений. Любые перемены в этот период пойдут вам на пользу.

Водолей

Ваша планета-управитель Уран в соединении с другими планетами спровоцирует череду судьбоносных событий. Возможно неожиданное знакомство, которое перевернет вашу жизнь, или внезапное решение проблемы, которая давно не давала покоя. Главное – быть открытым новому и не сопротивляться переменам.

Влияние парада планет будет ощущаться в течение месяца после точной даты соединения. Это время лучше всего использовать для начала новых проектов, принятия важных решений и кардинальных перемен в жизни, пишет pg12.ru.

Можно ли будет понаблюдать парад планет в Казахстане, Zakon.kz рассказала астроном Астрофизического института им. В. Г. Фесенкова.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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