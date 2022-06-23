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В Казахстане намерены пересмотреть политику привлечения инвестиций

Инвестиции, Казахстан, проекты Фото: pexels
Предусмотрено повышение притока прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов уже в 2026 году. Об этом на заседании правительства сообщил первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков, передает корреспондент Zakon.kz.
Министерством национальной экономики совместно с госорганами и организациями разработан проект концепции инвестиционной политики РК до 2026 года. Основные целевые индикаторы, предусмотренные проектом концепции, – доведение уровня инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повышение притока прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов уже в 2026 году. Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков

По его словам, для достижения поставленных целей проект концепции предусматривает комплекс мер по пересмотру политики привлечения инвестиций с учетом новых трендов, позволяющих изменить структуру инвестиций в сторону конкурентоспособного производства товаров с высокой добавленной стоимостью.

Отмечается, что основное видение инвестиционного развития заключается в сбалансированном подходе к привлечению инвестиций с учетом вклада каждой отрасли в развитие экономики.

Ключевым драйвером повышения конкурентоспособности станет обрабатывающая промышленность. Здесь акцент ставится на росте производительности труда, наращивании объемов и повышении сложности экспорта, освоении новых производств продукции более высокого передела и поэтапной локализации производств. Государственная поддержка при этом будет оказываться приоритетно для реализации высокотехнологичных капиталоемких проектов, где есть недостаток частного капитала.Тимур Жаксылыков

Первый вице-министр уточнил, что дальнейшее инвестиционное развитие страны зависит от создания надлежащей среды для всех инвестиций. В особенности для инвестиций, ориентированных на рост производительности труда и экспорт. В этой связи проект концепции включает план действий, содержащий 45 конкретных мероприятий системного характера, структурированные по трем основным направлениям:

  1. Дальнейшее развитие инвестиционной эко-системы, которая фокусируется на формировании прозрачной и предсказуемой инвестполитики. В рамках данного направления будет усовершенствованы институциональная среда, инфраструктура для инвесторов, путем совершенствования правового режима, улучшения доверия к правосудию и доступа к информации, в укреплении межведомственной координации, а также создания цифровых инструментов продвижения проектов и производителей;

  2. Содействие росту инвестиционной активности частного сектора, предусматривающие создание стабильной и не обременительных условий для улучшения доступа к рынкам становления компаний. Мероприятия в рамках второго направления учитывают привлечению финансирования, в том числе, партнерского со стороны стратегических и розничных инвесторов, включая банки, фонды с госучастием, компании квазигоссектора и другие;

  3. Раскрытие инвестиционного потенциала экономики. В этом направлении предусмотрена реализация мероприятий по упрощению процедур банкротства для ускоренного выхода несостоятельных предприятий из рынка со сменой неэффективных собственников; проведению амнистии капиталов при условии их возвращения в экономику страны; переводу (редомициляции) казахстанских компаний из иностранных юрисдикций и офшорных зон в юрисдикцию МФЦА.

На заседании правительства кабинет министров РК проголосовал за утверждение новой Концепции инвестиционной политики. Этот документ будет активно содействовать приросту инвестиций в экономику страны. По словам премьер-министра РК Алихана Смаилова, в концепции поставлены амбициозные целевые индикаторы – довести в 2026 году уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% к ВВП и повысить приток прямых иностранных инвестиций до 25,5 млрд долларов.

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