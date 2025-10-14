В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций

Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства 14 октября 2025 года озвучил, какие регионы привлекли больше всего инвесторов, передает корреспондент Zakon.kz.

С его слов, инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге.



"Частные инвестиции увеличились на 7,8%. Общие инвестиции в финансовую деятельность увеличились в 2 раза, в образование – в 1,8 раза, обрабатывающую промышленность – на 30,7%, сельское хозяйство – на 21,1%, транспорт – на 14,8%. Самый высокий рост инвестиций отмечается в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в Астане", – озвучил Азамат Амрин.

По его словам, снижение инвестиций наблюдается в Атырауской области.

Он подчеркнул, что для сохранения устойчивого экономического роста центральным и местным исполнительным органам следует сосредоточиться на ряде приоритетных мер.

В их числе – дальнейшее финансирование инвестиционных проектов через холдинг "Байтерек", а также завершение и ввод в эксплуатацию до конца года запланированных инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, а также усиление контроля за освоением бюджетных средств, выделенных на строительство инфраструктуры и поддержку машиностроения.



