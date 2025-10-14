#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
537.77
622.95
6.65
Общество

В Казахстане названы регионы-лидеры по привлечению инвестиций

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 10:43 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании правительства 14 октября 2025 года озвучил, какие регионы привлекли больше всего инвесторов, передает корреспондент Zakon.kz.

С его слов, инвестиции в основной капитал выросли на 13,5% и составили 13,8 трлн тенге.

"Частные инвестиции увеличились на 7,8%. Общие инвестиции в финансовую деятельность увеличились в 2 раза, в образование – в 1,8 раза, обрабатывающую промышленность – на 30,7%, сельское хозяйство – на 21,1%, транспорт – на 14,8%. Самый высокий рост инвестиций отмечается в Акмолинской, Жамбылской, Актюбинской и Павлодарской областях, а также в Астане", – озвучил Азамат Амрин.

По его словам, снижение инвестиций наблюдается в Атырауской области.

Он подчеркнул, что для сохранения устойчивого экономического роста центральным и местным исполнительным органам следует сосредоточиться на ряде приоритетных мер.

В их числе – дальнейшее финансирование инвестиционных проектов через холдинг "Байтерек", а также завершение и ввод в эксплуатацию до конца года запланированных инвестиционных проектов в обрабатывающей промышленности, а также усиление контроля за освоением бюджетных средств, выделенных на строительство инфраструктуры и поддержку машиностроения.

3 октября 2025 года стало известно, что обновлен перечень документов для получения инвесторской визы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
По итогам 9 месяцев 2025 года рост экономики составил 6,3% – МНЭ
10:36, Сегодня
По итогам 9 месяцев 2025 года рост экономики составил 6,3% – МНЭ
В МНЭ прогнозируют рост доходов регионов до 13,3 трлн тенге к 2028 году
13:06, 01 октября 2025
В МНЭ прогнозируют рост доходов регионов до 13,3 трлн тенге к 2028 году
В МНЭ назвали курс доллара при пессимистическом сценарии
18:40, 11 сентября 2025
В МНЭ назвали курс доллара при пессимистическом сценарии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: