Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих с профессиональным праздником, передает Zakon.kz.
Поздравление глава государства разместил в Twitter.
Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! В 2003 году Генассамблея ООН приняла решение об учреждении Дня государственного служащего.Касым-Жомарт Токаев
Напомним, в Казахстане 23 июня отмечается День государственного служащего.
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