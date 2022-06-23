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Токаев поздравил госслужащих с профессиональным праздником

Казахстан, госслужащие, праздник, Токаев, поздравление Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил государственных служащих с профессиональным праздником, передает Zakon.kz.

Поздравление глава государства разместил в Twitter.

Поздравляю госслужащих с профессиональным праздником! В 2003 году Генассамблея ООН приняла решение об учреждении Дня государственного служащего.Касым-Жомарт Токаев

Напомним, в Казахстане 23 июня отмечается День государственного служащего.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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