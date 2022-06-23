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Аким Абайской области поделился планами о предстоящей работе

Нурлан Уранхаев Фото: gov.kz
Аким Абайской области Нурлан Уранхаев в кулуарах правительства рассказал о своих рабочих планах в новой должности, передает корреспондент Zakon.kz.
В первую очередь нужно поднять экономику. Естественно, улучшить уровень жизни людей. Это самые основные вопросы, я думаю, не только в нашей новой области. Также привлечь инвестиции в нашу экономику. Развивать традиционные виды деятельности, сельское хозяйство. Бывшая Семипалатинская область была аграрной, занималась животноводством, а именно – овцеводством. Все эти вещи, ничего нового придумывать не будем. Просто постараемся вернуть старое, хорошо отработанное.Аким Абайской области Нурлан Уранхаев

Глава нового региона отметил, что в скором времени планирует поехать в Восточно-Казахстанскую область на встречу с акимом Даниалом Ахметовым, чтобы обсудить рабочие моменты, в том числе вопросы разделения региона.

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Напомним, 11 июня Нурлан Уранхаев был назначен акимом новой Абайской области.

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Тамила Языкова
Область Абай Уранхаев Нурлан Казахстан
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