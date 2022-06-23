В Актобе прошел Международный шахматный фестиваль

Самый масштабный шахматный фестиваль «Мемориал Владимира Дворковича — Aktobe Open 2022» проходил с 13 по 23 июня и состоял из четырех турниров с общим призовым фондом 13 600 000 тенге.

Организатором соревнований выступала Казахстанская федерация шахмат. Мероприятие состоялось при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, ГУ «Акимат Актюбинской области», ГУ «Акимат города Актобе» и ГУ «Управление физической культуры и спорта города Актобе».

В фестивале участвовали 208 шахматистов из таких стран, как Казахстан, Узбекистан, Россия, Украина, Грузия, Южная Корея.

Пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат

В данном турнире принимали участие 11 международных гроссмейстеров, 21 международный мастер, и наши соотечественники, играя с такими сильными шахматистами, обрели колоссальный опыт и повысили свои рейтинги.

Пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат

Победителем фестиваля стал казахстанец Агманов Жандос.

Призовые места среди мужчин:

1 место – Агманов Жандос

2 место – Понкратов Павел

3 место –- Вахидов Джахонгир

Лучшие среди женщин:

1 место – Балабаева Ксения

2 место – Нургали Назерке

3 место – Даулетова Гульмира

Лучшие среди ветеранов:

1 место – Бекентаев Уран

2 место – Анкудинова Елена

3 место – Баймурзин Айтказы

Пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат

В открытом турнире до 14 лет, где играли мальчики и девочки, спортсмены тоже показали высший пилотаж в играх и заняли призовые места: первое место – Мейрханулы Акылжан, 2 место – Беристенов Каир, 3 место – Петухов Алан.

Мы хотим отметить важность данного фестиваля для шахматного спорта в Казахстане. А именно то, что наши шахматисты могут выполнять нормативы мастера, гроссмейстера и дальше расти по карьерной лестнице в рамках международных турниров, проводимых в нашей стране. Как всем известно, чтобы подтвердить или повысить свой статус, шахматисты вынуждены ездить за рубеж на престижные турниры, что требует больших финансовых вложений, как следствие, не все могут себе это позволить. Казахстанская федерация шахмат планирует и дальше работать над тем, чтобы в нашей стране проводилось больше международных турниров, что положительно отразится на имидже страны и откроет большие возможности для наших шахматистов. Пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

Пресс-служба Казахстанской Федерации шахмат

Фестиваль «Мемориал Владимира Дворковича — Aktobe Open 2022» посетил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович. Он оценил высокую и качественную организацию турнира, отметил высокий уровень подготовки и профессионализм наших спортсменов и выразил благодарность Казахстанской федерации шахмат.

Хотим выразить глубочайшую благодарность за содействие в организации данного фестиваля акиму Актюбинской области Ондасыну Уразалину, акиму Актобе Шахарову Асхату. Также выражаем почтение спонсору турнира – Актюбинской медной компании. Благодарим за весомый вклад в развитие шахматного спорта в Казахстане. Пресс-служба Казахстанской федерации шахмат

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