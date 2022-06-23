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Американскую синхронистку спасла тренер на мировом первенстве

Синхронное плавание ЧМ ЧП Фото: Twitter/AFP
Представительница синхронного плавания из США Анита Альварес потеряла сознание во время своего выступления на Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Во время финала произвольной программы мирового первенства 25-летняя Анита Альварес почувствовала себя плохо и начала тонуть. Единственной, кто быстро оценил ситуацию, стала тренер американской сборной Андреа Фуэнтес, которая незамедлительно прыгнула в бассейн и вытащила свою подопечную.

Это было очень страшно. Мне пришлось прыгнуть в воду, потому что спасатели ничего не делали.Тренер сборной США Андреа Фуэнтес

Пострадавшая уже пришла в себя и 24 июля собирается выступить в командных соревнованиях.

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