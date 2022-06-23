Американскую синхронистку спасла тренер на мировом первенстве

Представительница синхронного плавания из США Анита Альварес потеряла сознание во время своего выступления на Чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, сообщает Zakon.kz.

Во время финала произвольной программы мирового первенства 25-летняя Анита Альварес почувствовала себя плохо и начала тонуть. Единственной, кто быстро оценил ситуацию, стала тренер американской сборной Андреа Фуэнтес, которая незамедлительно прыгнула в бассейн и вытащила свою подопечную.

Coach Andrea Fuentes leapt in to rescue Team USA's Anita Alvarez, who had sunk to the bottom of the pool and was not breathing at the World Aquatics Championships.



"It was a big scare. I had to jump in because the lifeguards weren't doing it" https://t.co/QzBH5TRcvD pic.twitter.com/mMYatfefLI June 23, 2022

Это было очень страшно. Мне пришлось прыгнуть в воду, потому что спасатели ничего не делали. Тренер сборной США Андреа Фуэнтес

Пострадавшая уже пришла в себя и 24 июля собирается выступить в командных соревнованиях.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!