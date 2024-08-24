Популярная синхронистка повторила под водой брейк участницы Олимпиады

Чемпионка мира по синхронному плаванию россиянка Кристина Макушенко повторила под водой движения австралийки Рэйчел Ганн, которая стала известной в соцсетях после своего провального выступления в брейк-дансе на парижской Олимпиаде, сообщает Zakon.kz.

По словам экс-спортсменки ей потребовалось всего пять минут, чтобы выучить олимпийское выступление Ганн и воссоздать его под водой.

"Может быть, я смогу принять участие в Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе", – подписала видео на своей странице в Instagram Макушенко.

Кристина Макушенко – четырехкратная чемпионка мира и двукратная чемпионка Европы. После завершения спортивной карьеры она переехала в Майами. В соцсетях она прославилась после того, как повторила культовый танец Уэнсдей.

А 16 августа румынской гимнастке Ана Бэрбосу все-таки вручили бронзовую медаль Олимпиады-2024, которую у нее забрали в ходе французских состязаний из-за пересмотра оценок.