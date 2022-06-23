«Подари детям жизнь» – казахстанцы за 15 лет направили на благотворительность 6,2 млрд тенге

Общественный фонд «Добровольное общество «Милосердие», более известный как ОФ «ДОМ», уже более 16 лет реализует проекты, направленные на помощь больным детям и их родителям, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, передает Zakon.kz.

Не стал исключением и 2022 год, объявленный главой государства Годом детей.

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Как считают в ОФ «ДОМ», для того, чтобы благотворительность стала нормой жизни, «вшитой» в нашу ментальность, добрые дела нуждаются в их освещении всеми доступными средствами – на страницах печатных и сетевых СМИ, в соцсетях, в радио- и телевизионном эфире.

Потому что только так можно донести до людей, до их умов и сердец мысль о том, что мир спасет доброта. Доброта, милосердие, сострадание – это и есть красота, как ее понимал великий писатель и гуманист Федор Михайлович Достоевский. Общественный фонд «Добровольное общество «Милосердие»

По данным фонда, за 16 лет была оказана помощь 2119 детям.

Данные эти постоянно меняются. Так, за один лишь 2021 год лечение в рамках проекта получили 229 детей, им было проведено 295 операций и курсов лечения на сумму 530 472 400 тенге. ОФ «ДОМ»

В рамках проекта «Подари детям жизнь» фонд занимается сбором средств на лечение детей, чьи диагнозы пока еще неизлечимы в Казахстане. Параллельно специалисты фонда ищут зарубежные клиники, предлагающие при средней стоимости высокий уровень лечения. Куда затем и отправляют детей на операции. Все собранные средства идут только на оплату лечения детей.

Как отмечается, на протяжении многих лет ОФ «ДОМ» стал организовывать приезд в казахстанские клиники ведущих зарубежных специалистов для внедрения самых современных технологий и методов лечения.

Чаще всего это хирурги высочайшей квалификации и уникальной специализации, которые проводят у нас операции и мастер-классы, после чего уже наши специалисты обучают тому, чему научились, своих коллег в регионах. ОФ «ДОМ»

В общественном фонде отметили, что благодаря таким цепочкам наставничества теперь в Казахстане «успешно оперируются многие виды опухолей мозга у детей, а активное внедрение в практику такого эффективного метода оперативного вмешательства, как селективная дорсальная ризотомия (СДР), помогает в лечении детского церебрального паралича».

Не звучат больше приговором для наших больных детишек такие редкие ЛОР-патологии, как папилломатоз гортани или рубцовый стеноз гортани и трахеи. После мастер-классов уже есть успешный опыт по консервативному лечению врожденной косолапости по методу Понсети и лечению врожденного вертикального тарана стоп-методом Доббса, а также проведения операций по установке стимулятора блуждающего нерва детям с фармакорезистентной формой эпилепсии. Раньше таких детей приходилось отправлять на лечение в российские клиники. ОФ «ДОМ»

По данным фонда, пионерами в большинстве этих начинаний являются Детская городская клиническая больница №2 Алматы, где главным врачом трудится Марат Рабандияров, и Республиканская детская клиническая больница «Аксай» КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова под руководством Армана Тойбекова.

В текучке ежедневных дел мы порой не замечаем главного. Например, подбив цифры за 15 лет, сами были удивлены, что за это время народом Казахстана через ОФ «ДОМ» была оказана помощь детям на общую сумму более 6,2 млрд тенге! Здесь и прямые денежные пожертвования на организацию лечения детей за границей, и стоимость переданного клиникам, больницам и детским домам медицинского оборудования и технических средств реабилитации, санитарно-гигиенических средств и бытовой химии, продуктов питания, одежды и обуви. Директор ОФ «ДОМ», а с июля 2019 года Уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин

Помочь детям, увидеть постоянные и подробные отчеты можно на сайте ОФ «ДОМ».