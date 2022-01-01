00:46 01.01.2022
2022 год объявлен Годом детей в Казахстане
Фото: pixabay
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем новогоднем обращении к казахстанцам объявил 2022 год Годом детей, сообщает Zakon.kz.
По его словам, детям надо уделить особое внимание. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства, передает Акорда.
Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего, о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Новым годом
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