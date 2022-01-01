2022 год объявлен Годом детей в Казахстане

По его словам, детям надо уделить особое внимание. Их благополучие – надежная гарантия успешного будущего нашего государства, передает Акорда.

Речь идет не о лозунгах и праздничных мероприятиях, но прежде всего, о конкретных мерах со стороны властных органов в области здравоохранения, образования, социального обеспечения с целью защиты детства. Гармоничное развитие и счастливое детство подрастающего поколения – это наша общенациональная задача. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев