«КазМунайГаз» открыл представительство в Актау

АО НК «КазМунайГаз» 23 июня открыло представительство в Актау. В открытии представительства принял участие председатель правления АО НК «КазМунайГаз» Магзум Мирзагалиев.

Как сообщила сегодня пресс-служба КМГ, данный офис будет курировать деятельность компании в западном регионе.

Представительство национальной компании возглавил зампредседателя правления КМГ по разведке и добыче Курмангазы Исказиев. В числе задач офиса в Актау взаимодействие с местными исполнительными и центральными госорганами, профсоюзами дочерних и подрядных организаций КМГ; контроль за исполнением производственных программ, плановых показателей, разработкой месторождений и другие.

В Мангистауской области мы реализуем целый ряд инициатив для улучшения социального самочувствия жителей региона, а также ведем инвестиционные проекты по увеличению запасов и добычи нефти и газа. Перед офисом в Актау стоят важные задачи, поэтому открытие представительства в регионе и наличие здесь топ-менеджмента и специалистов компании позволит оперативно и эффективно решать все производственные и социальные вопросы. Магзум Мирзагалиев

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Офис представительства будет располагаться в здании ТОО «НМСК «Казмотрансфлот», дочернего предприятия КМГ.

Также, во время рабочей поездки в Мангистаускую область глава КМГ посетил опреснительный завод пластовой воды на месторождении Каражанбас, технический запуск которого состоится в скором времени. Предприятие позволит опреснять пластовую воду, добываемую вместе с нефтью. АО «Каражанбасмунай» сможет обеспечивать себя водой для производственных и бытовых нужд и перенаправит свободные объемы воды, ранее получаемые из магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, для населения области.

Мирзагалиев отметил, что проекты по обеспечению населения региона питьевой водой находятся на особом контроле президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и часть ответственности за выполнение поставленных задач лежит на КМГ. Дополнительно компания планирует строительство опреснительного завода морской воды в поселке Кендерли и реконструкцию и расширение водовода Астрахань - Мангышлак.

Фото: АО НК «КазМунайГаз»

Председатель правления в ходе поездки также посетил производственные объекты АО «Озенмунайгаз», ТОО «КазГПЗ» и АО «Мангистаумунайгаз».

Руководители дочерних предприятий представили Мирзагалиеву текущий статус реализации социальных проектов и мероприятий КМГ в регионе, осуществляемых в рамках Комплексного плана социально-экономического развития Мангистауской области на 2021-2025 годы (КПР).