Магзум Мирзагалиев прокомментировал уход с поста главы "КазМунайГаза"

Бывший председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев прокомментировал свой уход с должности, сообщает Zakon.kz.

Он поздравил Асхата Хасенова с назначением.

"Это профессионал с большим опытом в нефтегазовой сфере. Желаю успехов в реализации задач", – написал Мирзагалиев в X.

Как для человека, прошедшего все ступени в нефтегазовой отрасли, было честью и большой ответственностью руководить компанией на протяжении двух лет. Хочу поблагодарить президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за поддержку и доверие. — Magzum Mirzagaliev (@MirzagalievKZ) May 15, 2024

Далее он отметил, что, как для человека, прошедшего все ступени в нефтегазовой отрасли, было честью и большой ответственностью руководить компанией на протяжении двух лет.

"Хочу поблагодарить президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за поддержку и доверие", – продолжил Магзум Мирзагалиев.

По его словам, все реализованные проекты были направлены на достижение миссии компании по эффективному и рациональному освоению природных ресурсов для обеспечения энергетической безопасности, развития и процветания Казахстана с заботой о будущих поколениях.





"Хочу отдельно поблагодарить каждого сотрудника за вклад в устойчивое будущее нашей страны. КМГ по праву является одним из крупнейших налогоплательщиков страны, тем самым внося вклад в будущее республики", – написал он.

15 мая стало известно, что Магзум Мирзагалиев покинул должность председателя правления АО НК "КазМунайГаз", на его место назначили временно исполняющим обязанности Асхата Хасенова.