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Магзум Мирзагалиев прокомментировал уход с поста главы "КазМунайГаза"

Магзум Мирзагалиев прокомментировал уход с поста главы КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 12:12 Фото: X/Магзум Мирзагалиев
Бывший председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев прокомментировал свой уход с должности, сообщает Zakon.kz.

Он поздравил Асхата Хасенова с назначением.

"Это профессионал с большим опытом в нефтегазовой сфере. Желаю успехов в реализации задач", – написал Мирзагалиев в X.

Далее он отметил, что, как для человека, прошедшего все ступени в нефтегазовой отрасли, было честью и большой ответственностью руководить компанией на протяжении двух лет.

"Хочу поблагодарить президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева за поддержку и доверие", – продолжил Магзум Мирзагалиев.

По его словам, все реализованные проекты были направлены на достижение миссии компании по эффективному и рациональному освоению природных ресурсов для обеспечения энергетической безопасности, развития и процветания Казахстана с заботой о будущих поколениях.


"Хочу отдельно поблагодарить каждого сотрудника за вклад в устойчивое будущее нашей страны. КМГ по праву является одним из крупнейших налогоплательщиков страны, тем самым внося вклад в будущее республики", – написал он. 

15 мая стало известно, что Магзум Мирзагалиев покинул должность председателя правления АО НК "КазМунайГаз", на его место назначили временно исполняющим обязанности Асхата Хасенова.

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