Школ меньше, учеников больше: как изменилась ситуация за 86 лет

В 1911 году на территории Казахстана действовало 1475 общеобразовательных школ. На тот момент там получали образование 81,4 тыс. учащихся. Такие данные приводит Бюро национальной статистики, сообщает Zakon.kz.

Но уже к 1936 году ситуация значительно изменилась, количество школ выросло до 7731, где обучалось порядка 929 тыс. школьников.

Что интересно, отмечают статистики, в прошедшем 2021-2022 учебном году число образовательных школ по стране составило 7550, то есть меньше на 181 школу, чем в 1936 году прошлого века.

Между тем число школьников в этом учебном году составляет 3,6 млн. В некоторых классах количество учащихся превышает 40-45 человек.

Более 170 тыс. выпускников в этом году попрощались со школой. Количество первоклассников в последние годы превышает 300 тыс.