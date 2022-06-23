«Вот и кончился май»: памяти Юрия Шатунова

Знаменитый певец Юрий Шатунов останется в памяти большинства поклонников юным подростком в джинсовом жилете с обаятельной улыбкой. Его песни — «Белые розы», «Розовый вечер», «Седая ночь» помнят, поют и любят, передает Zakon.кz.

23 июня жизнь 48-летнего Юрия Шатунова внезапно оборвалась. По некоторым данным, певец умер в Домодедовской больнице (Московская область) от острой сердечной недостаточности. По другой версии, причиной смерти стал обширный инфаркт.

Детство Юрия Шатунова

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР в семье Василия Владимировича Клименко и Веры Гавриловны Шатуновой. Родители развелись, когда мальчику было три года. До четырех лет маленький Юра воспитывался у бабушки с дедушкой.

Любовь к творчеству и музыке у Юрия Шатунова проявлялась с детства. Он учился играть на гармошке, которую ему купила бабушка. С одиннадцати лет юный артист выступал на свадьбах, владел гитарой, играл на пианино и барабанах.

Мать Шатунова вышла замуж во второй раз и забрала сына к себе. Однако Юрию не удалось ужиться с отчимом. Мальчик часто сбегал из дома.

Шатунов учился в средней школе. Когда ему исполнилось 11 лет, мама перевела Юрия в школу-интернат №2 в Кумертау. Ее здоровье ухудшалось. Через несколько месяцев Веры Шатуновой не стало — она умерла от сердечной недостаточности в возрасте 29 лет.

Юра какое-то время жил с тетей. Потом убежал из дома и с ноября 1984 года по октябрь 1985 года скитался по Башкирии и Оренбургской области. В 1986 году Юрий Шатунов оказался в детском доме.

Творческий путь

С 1986 года началась история группы «Ласковый май».

Фото: ВКонтакте / Юрий Шатунов

В оренбургском интернате Шатунов познакомился с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Он искал исполнителя для своих песен.

В 1986 году сформировался первый состав группы «Ласковый май», куда, кроме Кузнецова и Шатунова, входили Вячеслав Пономарев (играл на бас-гитаре) и Сергей Серков (управлял светомузыкой).

Популярные хиты «Белые розы», «Лето», «Пусть будет ночь», «Седая ночь», «Ну что же ты…», «Тающий снег», появились в период с 1986 по 1988 год.

Группа «Ласковый май» выступала на дискотеках в интернате и местном ДК «Орбита». Тогда у юных будущих звезд уже появились поклонницы, которые следовали за ними по пятам.

В 1988 году коллектив познакомился с Андреем Разиным, менеджером группы «Мираж». Для мальчишек начался новый этап в группе «Ласковый май».

Ребят перевели в московский интернат. Они там жили и записывали новые песни, много репетировали.

Популярность группы зашкаливала. Они давали по восемь концертов в день. Однако вскоре Шатунов покинул коллектив. В 1991 году группа «Ласковый май» распалась.

Сольная карьера Юрия Шатунова

Шатунов уехал в Германию, где получил образование звукорежиссера.

В 1992 году Юрий Шатунов записал сольный альбом «Вот и кончился май» , который потом переименовывает в «Забудь» .

В 1994 году певец презентовал новый альбом «Ты помнишь» .

В 1996 году Юрий выпустил альбом ремиксов «Искусственное дыхание» .

В 1999 году вышли песни – демоверсии «Не плачь», «Последний снег», «Ночной вокзал», «Случайная встреча» и другие.

В 2001 году вышел альбом «Вспомни май» , где главным хитом была композиция «Забудь».

В 2002 году вышел альбом «Седая ночь» .

В 2009 году Юрий Шатунов отправился в тур по городам России в поддержку художественного фильма «Ласковый май».

В 2012 году был записан альбом «Я верю» .

В 2014 году Шатунов приступил к записи своего нового альбома.

2015 году на юбилейной церемонии вручения премии «Звуковая дорожка» Юрий Шатунов получил премию за вклад в развитие российского шоу-бизнеса.

О личном

Юрий Шатунов был женат на Светлане Георгиевне Шатуновой. У него двое детей: сын Дэннис, дочь Эстелла.

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