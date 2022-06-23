Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов

Скончался солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Ему было 48 лет, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась на странице telegram-канала 360tv.

По данным СМИ, он скончался в автомобиле скорой помощи после обширного инфаркта.

Юрий Шатунов — советский и российский певец. Являлся солистом группы «Ласковый май» с 1986—1991 годы. Его звездными хитами были «Белые розы» и «Седая ночь».

22 июня стало известно, что умер российский певец камерунского происхождения Пьер Нарцисс. Ему было 45 лет.