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США намерены выдать 300 тысяч виз трудовым мигрантам

рабочие визы США Фото: pixabay
Соединенные Штаты Америки намерены предоставить 300 тыс. рабочих виз мексиканцам и жителям Центральной Америки. Такое решение запланировано на июль, когда президент Мексики посетит Вашингтон, передает Zakon.kz.

Информация была озвучена министром внутренних дел Мексики Аданом Аугусто Лопес Эрнандесом во время поездки в приграничный город Тихуана, где он выступил с речью на встрече с лидерами бизнеса. 

Каждый день мы ведем переговоры с правительством США. Американское правительство согласилось сначала выдать 300 тыс. временных рабочих виз, 150 тыс. из которых будут предназначены для мексиканцев или иностранцев, которые сегодня находятся в Мексике и ждут возможности мигрировать на север, – отметил глава полицейского ведомства.

Министр также добавил, что еще 150 тыс. будут пропорционально распределены между странами Центральной Америки.

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