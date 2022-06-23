В Казахстане поздравили малышей, появившихся на свет в Международный олимпийский день
Новорожденные получили подарки, подготовленные Национальным олимпийским комитетом, с письмами от выдающихся казахстанских спортсменов. Более 1500 бережно упакованных посылок были заранее отправлены в 240 роддомов во всех регионах страны.
Эта уникальная для Международного олимпийского дня благотворительная акция впервые была реализована казахстанским НОК в 2020 году и получила международное признание.
Главная цель – доставить радость маме и ее малышу. Организаторы акции верят, что рожденные в этот праздничный день казахстанцы станут достойными гражданами своей страны, а некоторые из них прославят ее на будущих олимпийских стартах.
Благотворительную акцию поддерживают Министерство здравоохранения РК и АО «Казпочта». Третий год подряд они содействуют Национальному олимпийскому комитету в передаче памятных подарков новорожденным.
Фото: olympic.kz
Так здорово, что мы можем обратиться к тебе сегодня, в твой первый день в этом мире. Добро пожаловать в большую олимпийскую семью! Пусть твоя дорога в этой жизни будет триумфальной, пусть твой путь будет состоять только из громких побед и высочайших достижений. Мы знаем высокую цену успеха в большом спорте, олимпийских наград и всемирного признания. Поверь, малыш, все это достижимо! Это реальная возможность для тебя стать победителем. И ты уже начал этот путь сегодня, 23 июня 2022 года, – написали казахстанские олимпийцы в своем поздравлении малышам.
В Национальном олимпийском комитете рассказали, что для них это одна из самых теплых и любимых акций. Она передает идеологию олимпийского движения, а также подчеркивает главные ценности в мире большого спорта.
Преемственность поколений, стремление к здоровому образу жизни, привлечение юных дарований к культуре спорта – наша с вами общая задача во благо здоровой нации. Послание от действующих чемпионов к малышам, которые только родились, реализует эту идею. Между детьми, которые только открыли двери в большую жизнь, и нашими олимпийцами теперь будет неразрывная связь.Пресс-служба НОК РК
Фото: olympic.kz
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