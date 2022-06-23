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В Казахстане поздравили малышей, появившихся на свет в Международный олимпийский день

спорт Фото: olympic.kz
Ежегодно олимпийцы Казахстана поздравляют малышей, родившихся 23 июня – в Международный олимпийский день, передает Zakon.kz.

Новорожденные получили подарки, подготовленные Национальным олимпийским комитетом, с письмами от выдающихся казахстанских спортсменов. Более 1500 бережно упакованных посылок были заранее отправлены в 240 роддомов во всех регионах страны.

Эта уникальная для Международного олимпийского дня благотворительная акция впервые была реализована казахстанским НОК в 2020 году и получила международное признание.

Главная цель – доставить радость маме и ее малышу. Организаторы акции верят, что рожденные в этот праздничный день казахстанцы станут достойными гражданами своей страны, а некоторые из них прославят ее на будущих олимпийских стартах.

Благотворительную акцию поддерживают Министерство здравоохранения РК и АО «Казпочта». Третий год подряд они содействуют Национальному олимпийскому комитету в передаче памятных подарков новорожденным.

роддом

Фото: olympic.kz

Символичная надпись Olympian is born («На свет появился олимпиец») на детском боди — первый девиз для будущих побед малышей, а памятное письмо от имени всех казахстанских олимпийцев будет мотивировать их на большие свершения.

Так здорово, что мы можем обратиться к тебе сегодня, в твой первый день в этом мире. Добро пожаловать в большую олимпийскую семью! Пусть твоя дорога в этой жизни будет триумфальной, пусть твой путь будет состоять только из громких побед и высочайших достижений. Мы знаем высокую цену успеха в большом спорте, олимпийских наград и всемирного признания. Поверь, малыш, все это достижимо! Это реальная возможность для тебя стать победителем. И ты уже начал этот путь сегодня, 23 июня 2022 года, –  написали казахстанские олимпийцы в своем поздравлении малышам.

В Национальном олимпийском комитете рассказали, что для них это одна из самых теплых и любимых акций. Она передает идеологию олимпийского движения, а также подчеркивает главные ценности в мире большого спорта.

Преемственность поколений, стремление к здоровому образу жизни, привлечение юных дарований к культуре спорта – наша с вами общая задача во благо здоровой нации. Послание от действующих чемпионов к малышам, которые только родились, реализует эту идею. Между детьми, которые только открыли двери в большую жизнь, и нашими олимпийцами теперь будет неразрывная связь.Пресс-служба НОК РК

Олимпийский день

Фото: olympic.kz

В этом году подарки были сложены в удобные и практичные экосумки. Национальный олимпийский комитет придерживается экологических ценностей и принципов устойчивого развития, являющихся одним из столпов олимпийской повестки дня.

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