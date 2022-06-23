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Ученые оценили экономические последствия утраты биоразнообразия

биоразнообразие, влияние экономики Фото: pixabay
Специалисты Кэмбриджского университета предупредили жителей развивающихся стран о возможном дефолте из-за утраты биоразнообразия на Земле, передает Zakon.kz.
Утрата биоразнообразия на Земле из-за наводнений, засух, повсеместного обезлесения и общего ухудшения состояния окружающей среды может привести к существенным экономическим последствиям, включая повышение налогов, сокращение расходов, увеличение инфляции, понижение суверенных кредитных рейтингов и снижение ВВП стран, – отмечается в докладе института общественной политики при Кэмбриджском университете.

Согласно информации, понижение кредитных рейтингов 26 стран, упоминающихся в исследовании, «приведет к увеличению ежегодных выплат процентов по долгу вплоть до 53 млрд долларов США в год, что подвергнет многие развивающиеся страны значительному риску дефолта по суверенному долгу – по сути, банкротству».

В исследовании его авторы используют понятие «экосистемные услуги», для наглядности иллюстрируя его насекомыми и растениями, которые помогают восстанавливать природные ресурсы, отмечая, что потеря этих «экосистемных услуг» может привести к экономическим последствиям.

Глава группы ученых Мэттью Агарвалы разъясняет эту теорию тем, что из-за потери биоразнообразия высока вероятность снижения экономических показателей некоторых стран, которым все труднее будет обслуживать свой долг. Это спровоцирует нагрузку на государственный бюджет, тем самым заставив власти повышать налоги, сокращать расходы или увеличивать инфляцию.

Это будет иметь печальные последствия для обычных людей.Мэттью Агарвалы

В документе уточняется, что к 2030 году, при условии ухудшения положения с биоразнообразием на планете, ВВП нескольких стран существенно снизится.

Авторы доклада предполагают, что, к примеру, ВВП Бангладеш через восемь лет может снизиться примерно на 20%, при этом ВВП таких стран, как США, Россия, ЮАР, Япония, Канада, Польша, согласно анализу, существенно не изменится.

Наибольшие риски у Индонезии, Эфиопии, Пакистана, Демократической Республики Конго, Анголы, Мадагаскара и Бангладеш, заключили ученые.

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