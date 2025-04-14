Ученые назвали мрачные последствия обмеления Каспия

Ученые из Университета Лидса провели всесторонний анализ текущей экологической ситуации, рассмотрели разные сценарии и пришли к выводу, что быстрое снижение уровня Каспийского моря угрожает целостности экосистемы, защите биоразнообразия и человеческой инфраструктуре, сообщает Zakon.kz.

Как указано в исследовании, опубликованном в научном журнале Communications Earth & Environment (CEE), прогнозируется, что глобальное потепление приведет к снижению уровня воды до 21 м к 2100 году.

"Используя геопространственный анализ, мы оценили влияние снижения уровня моря на среду обитания, охраняемые территории и человеческую инфраструктуру. Мы показываем, что снижение уровня воды всего на 5-10 м критически нарушит ключевые экосистемы (включая среду обитания каспийских тюленей и осетровых), сократит существующую площадь охраняемых морских территорий до 94% и сделает непригодной гражданскую и промышленную инфраструктуру на миллиарды долларов", – пишут авторы исследования.

Отмечается, что сегодня Каспийское море простирается примерно на 1150 на 450 км и граничит с пятью странами: Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменистаном, охватывая площадь около 387 000 км². Оно имеет три суббассейна: северный Каспий имеет среднюю глубину воды 5 м, а средний и южный бассейны достигают 788 м и более 1000 м соответственно. Каспийское море получает воду примерно из 130 рек, более 80% притока через реки Волгу и Урал на севере.

"Предыдущие анализы моделирования климата прогнозировали снижение уровня воды в Каспийском море до 21 м по сравнению с отметкой -27,5 м (ниже глобального среднего уровня моря) к 2100 году. Но существует неопределенность относительно максимального снижения в зависимости от предположений климатической модели и будущих темпов выбросов парниковых газов", – отмечают ученые.

Поэтому они определили восемь сценариев снижения уровня моря с шагом 2,5 м (снижение -2,5 м, -5 м, -7,5 м, -10 м, -12,5 м, -15 м, -17,5 м и -18 м) относительно нулевой отметки -27,5 м.

Согласно анализу, снижение уровня Каспия на 2,5 м приведет к существенной потере водного покрова вокруг границ северного бассейна. После снижения на 5 м примерно 77 000 км² нынешней водной площади (около 20% текущей поверхности Каспийского моря) станут сушей, при этом наиболее затронутыми районами будут северный бассейн, Кара-Богаз-Гол и береговая линия Туркменистана. При самом экстремальном рассматриваемом сценарии снижения на 18 м, до 143 000 км², воды могут перейти в пустыню: потеря 37% по сравнению с нынешней площадью Каспийского моря.

"Наибольшее увеличение расстояния до берега ожидается для Актау-Бузачинского заказника в Казахстане с увеличением на 61,7 км при сценарии снижения на 18 м", – пишут исследователи.

Далее ученые пишут, что более трети всех объектов промышленной инфраструктуры, включенных в исследование, включая порты, нефтеперерабатывающие заводы и газоперерабатывающие заводы, станут дальше от береговой линии Каспийского моря более чем на 5 км при сценарии снижения уровня моря на 10 м. Будут затронуты порты, имеющие решающее значение для торговли или промышленной логистики, во всех прибрежных странах.

Кроме того, нефтяные месторождения Кашаган (Казахстан) и Филановского (Россия) на севере, где в настоящее время добыча осуществляется на морских установках с логистикой на основе судов, станут замкнутыми при снижении уровня моря на 5-15 м. Доступ к Каспийскому морю для международного судоходства по реке Волге также будет критически затронут снижением уровня моря на 5 м.

"В целом произойдет значительная потеря международных важных местообитаний для рыб, птиц и бентоса, с потенциалом каскадных эффектов во всех экосистемах Каспийского моря и за его пределами, например, из-за потери нерестилищ рыб и местообитаний, поддерживающих перелетных птиц", – сказано в исследовании.

Ученые утверждают, что находящийся под угрозой исчезновения каспийский тюлень уязвим к потере своего нынешнего района размножения. Вид рождает детенышей на зимнем ледяном покрове, который в настоящее время формируется в северном бассейне с декабря по март каждого года. Снижение на 5 м приведет к сокращению от 57 до 81% текущего гнездового места.

Несладко придется и тем, кто зарабатывает промыслом рыбы как в мелких, так и в промышленных масштабах.

"Физические атмосферные изменения осадков и влажности могут усилить засушливость регионального климата, усугубив дефицит воды по всей Центральной Азии. Высыхание внутренних озер также может представлять опасность для здоровья местных жителей. Предыдущие случаи испарения после ограничения соединения Каспия с Кара-Богаз-Голом и Аральским морем привели к воздействию токсичной пыли и соли с вышедшего на поверхность морского дна, что вызвало серьезные опасения за здоровье органов дыхания и деградацию земель. По аналогичным причинам, наряду с ожидаемыми суровыми климатическими условиями, маловероятно, что вновь обнажившиеся земли будут пригодны для сельского хозяйства", – пишут ученые.

В заключение они указывают, что их оценки основаны на прогнозах снижения уровня Каспия, полученных из последнего поколения климатических моделей, которые предполагают снижение уровня воды до 21 м к 2100 году при сценариях с высоким уровнем выбросов.

"При меньшем снижении (от 5 до 12 м) высыхание большей части северного Каспийского бассейна все равно произойдет, даже если глобальное повышение температуры будет удерживаться ниже 2 °C в соответствии с Парижским климатическим соглашением", – отмечают ученые.

Их анализы показывают, что снижение уровня Каспийского моря на 5-10 м приведет к потерям, превышающим 80% от текущего размера для многих типов экосистем и экологически важных территорий.

"Cнижение на 5-10 м будет иметь драматические последствия для прибрежных сообществ, промышленной инфраструктуры и экономической деятельности, поскольку поселения, порты и морские энергетические установки окажутся застрявшими в десятках или сотнях километров от новых береговых линий... Ожидаемый масштаб нарушения окружающей среды в Каспийском море потенциально будет иметь глобальные последствия и, следовательно, требует внимания и поддержки со стороны более широкого международного сообщества", – сказано в выводах.

Ранее ученые выяснили, к каким неожиданным последствиям привело исчезновение Аральского моря: его дно поднимается.