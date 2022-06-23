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Мужчина пытался сброситься с моста в Шымкенте из-за семейных проблем

Полицейские Шымкента спасли Фото: кадр из видео
Инцидент произошел в Шымкенте 23 июня, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Центра оперативного управления ДП Шымкента заметили на камерах видеонаблюдения мужчину, вышедшего за ограждения моста-развязки на пересечении ул. Рыскулова и Кунаева.

Мужчина средних лет явно намеревался совершить суицид, спрыгнув с моста. Дежурные инспекторы сразу же направили на место автоэкипаж полка патрульной полиции, находящийся неподалеку.

Полицейские Ерлан Айнамкулов и Нурмахан Коспанов прибыли к мосту в течение трех минут. Чтобы отвлечь мужчину, полицейские завели с ним разговор. Убеждали, что все проблемы решаются и надо продолжать жить. Мужчина среагировал на вопрос о семье и детях и начал отвечать. Именно в этот момент полицейским удалось схватить его и вывести в безопасное место. Пресс-служба ДП города Шымкента

Выяснилось, что многодетный отец решился на самоубийство из-за проблем в семье. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Все произошедшее попало на видеожетоны сотрудников полиции.

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