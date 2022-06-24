Геннадий Головкин опубликовал новые фото в соцсетях

Казахстанский боксер, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин опубликовал фотографии с пробежки, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram казахстанский чемпион поделился с болельщиками фотографиями своей утренней тренировки.

Фотографии, как всегда, подписаны на трех языках:

Morning miles are my favorite. Таңертеңгілік жүгіру. Утренняя рутина.

Напомним, что всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально санкционировала бой действующего «суперчемпиона» мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса с Геннадием Головкиным. Встреча состоится 17 сентября.

Новость по теме Геннадий Головкин опубликовал фото с тренировки

Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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