Қаз
#Референдум в Казахстане #Ситуация в Украине #1xBet
Parimatch logoСпорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Геннадий Головкин опубликовал новые фото в соцсетях

Фотографии из соцсетей Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер, чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин опубликовал фотографии с пробежки, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram казахстанский чемпион поделился с болельщиками фотографиями своей утренней тренировки.

Фотографии, как всегда, подписаны на трех языках:

Morning miles are my favorite. Таңертеңгілік жүгіру. Утренняя рутина.

Напомним, что всемирная боксерская ассоциация (WBA) официально санкционировала бой действующего «суперчемпиона» мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса с Геннадием Головкиным. Встреча состоится 17 сентября.

Новость по теме

Геннадий Головкин опубликовал фото с тренировки

Предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

Наслаждайтесь летом с Parimatch и выигрывайте топовые призы: путевку на Мальдивы, iPhone 13 PRO MAX и бонусы на 14 000 000 тенге. Розыгрыши каждую неделю – участвуйте!

Читайте также

UFC подтвердил следующий бой казахстанки Марии Агаповой

Михаил Кукушкин выиграл квалификацию Wimbledon 2022

В Казахстане поздравили малышей, появившихся на свет в Международный олимпийский день

Константин Вноровский
Головкин Геннадий
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
знаки зодиака
Жизнь изменится после 24 июня: представителей 8 знаков зодиака ждет сюрприз
певец артист смерть Ласковый май
Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов
знаки зодиака
Страшно и одиноко: чего боятся представители разных знаков зодиака
прогноз погоды в Алматы на трое суток, Казгидромет
Сильные дожди ожидаются в Алматы – погода на ближайшие трое суток
Синхронное плавание ЧМ ЧП
Американскую синхронистку спасла тренер на мировом первенстве
Ситуация в Украине 22 июня
Ситуация в Украине: семь шагов на пути в ЕС и внешний долг России
Иссык-Куль граница Казахстан Кыргызстан туристы
Казахстанские туристы смогут быстрее добраться до Иссык-Куля
продукты
Мажилисмен о ситуации с ценами на сахар: Проблема требует неотложного решения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления