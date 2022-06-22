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Геннадий Головкин опубликовал фото с тренировки

Головкин бой Альварес тренировка Фото: Instagram/gggboxing
Казахстанский боксер-профессионал Геннадий Головкин поделился с подписчиками фотографией с тренировки перед третьим боем с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Zakon.kz.

Напомним, что третий бой между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом назначен на 17 сентября.

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Как отмечено на сайте Sports.kz, боксерский промоутер раскрыл официальное место проведения третьего боя.

Поединок примет арена T-Mobile в Лас-Вегасе.

Отметим, что предыдущие два поединка Геннадия Головкина и Сауля Альвареса прошли в 2017 и 2018 годах. Первая встреча завершилась скандальной ничьей, а во втором бою, который состоялся через 12 месяцев, мексиканец был признан победителем решением большинства судей.

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Анастасия Московчук
Головкин Геннадий США
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